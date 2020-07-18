Размещение ссылок в Тинькофф журнал

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Добрый день, есть такой вопрос - может быть, тема больше для форума, но там обычно посылают сюда. Итак. Вебмастер Яндекса мне подсказывает, что по ссылке https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Index100/5a47aa09-be83-4bc2-af6a-7787813d47ab/ в комментариях сослались на мою статью. Привлекает очень большой ИКС, но тема из профиля

зарегистрированного пользователя, отвечают такие же. Я бы поговорил с тем, кто имеет там

подобный профиль и мог бы расшаривать мои статьи в инвестиционных темах -

реально полезный для многих материал с пользой и для меня в виде активной

ссылки. За возможные советы по реализации такого также спасибо.

5 лет назад
shvalbe
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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