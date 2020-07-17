Сбор семантики для тегов категорий интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок354 просмотра

Нужно собирать теги для категорий интернет магазина, для создания посадочных страниц под запросы. Прошу обратить внимания, надо делать не МЕТАТЕГИ а страницы подборок, тегов. Пример страниц тегов тут - https://gooz.ru/category/dezodoranty-dlya-tela Кандидаты с опытом работы, имеют больший приоритет.

5 лет назад
miraed
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