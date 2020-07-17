Сбор семантики для тегов категорий интернет-магазина.

Человек владеющий опытом оптимизации в развлекательной или смежной к ней тематике, способный грамотно составлять метатэги и мастерски, в нужном количестве и виде подкреплять такие тэги необходимым копирайтом. Сервис представляет из себя реализацию ГДЗ (готовые ...