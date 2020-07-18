SEO проекта

Нужно собирать теги для категорий интернет магазина, для создания посадочных страниц под запросы. Прошу обратить внимания, надо делать не МЕТАТЕГИ а страницы подборок, тегов. Пример страниц тегов тут - https://gooz.ru/category/dezodoranty-dlya-tela Кандидаты с опытом работы, имеют больший приоритет.