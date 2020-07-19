Собрать ключевые слова ЯДРО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок465 просмотров

Сайт продвигал я сам лично. Нужно ещё раз пройтись по новому и собрать ключевые слова. Собрать ядро запросов. Далее уже будет оптимизировать его. 

Кто готов взяться за работу. Цена и сроки. 

5 лет назад
nariman_s
Нариман 
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