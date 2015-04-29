SEO-аудит

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок238 просмотров

Выполнить аудит сайта, сайт указан в личке. Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание - развитие сайта, тщательно проанализировать страницу по запросу "заправка кондиционеров", т.к. она просела.

Доступы к метрике, аналитиксу и вебмастерам предоставим.

10 лет назад
sinpotek
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$250
8 дней
Спасибо за аудит, был выявлен ряд моментов, которые необходимо доработать, на дополнительные вопросы Борис также ответил. Будем ещё обращаться, спасибо!
Спасибо Антону за максимально полные входные данные, которые помогли мне более глубже понять бизнес, стоящий за сайтом и проделать качественнее свою работу. Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад

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