СЕО-аудит и внутренняя оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка205 просмотров

Бюджет по договоренности

Необходима поисковая оптимизация сайта (не раскрутка)

Нужна поисковая оптимизация 1 сайта, убрать технические ошибки если таковые есть, распределение ядра (ядро есть), перелинковка, описание, оптимизация кода и т. д.

13 лет назад
maluken
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров