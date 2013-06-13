Ускорение загрузки сайта на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок209 просмотров

Нужно ускорить загрузку сайта www.flowers-express.com.ua (joomla)

Joomla
13 лет назад
amd555
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$100
10 дней
Работа сделана качественно, результатом доволен.
Хороший заказчик , рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
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Поисковые системы (SEO)