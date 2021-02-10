СЕО оптимизация и контент для нового сайта

Добрый день. Необходимо продвижение нового сайта. [b]Регион:[/b] Германия Продвижение по следующим тематикам: [b]1. Umzüge 2. Entrümpelung 3. Maler[/b] [b]Обязательное условие:[/b] У исполнителя должны быть успешные проекты продвижения сайтов по Германии. Жду от вас информацию или встречные вопросы. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, Ярослав.
Планируем создание нового сайта.
Сейчас начинаем делать дизайн.
СЕйчас есть сайт россигнал.рф. Он на старом конструкторе и работает по Москве и МО. Новый сайт будет на домене rossignal.ru. Будет затачиваться под всю Россию под СЕО.
Задача сайта - чтобы человек оставил заявку, телефон, или сам позвонил. Сайт планируется заточить именно под сео. Ниша довольно узкая. Не так много конкурентов.
Нужно понять сколько текста необходимо для качественного СЕО продвижения (и сам текст) и сколько нужно сделать на сайте страниц.
Планируется в стиле одностаничника (2 товара, 2 похожие страницы - тревожная кнопка и охранная сигнализация).
Для СЕО такие страницы будут с разными поддоменами на разные города.
Также можно если нужно сделать главную страницу и о компании.
конкуренты
Известно, что сайта https://oxrana-msk.ru/ неплохие показатели продаж по Москве и МО.
Сtйчас есть дизайнер и программист (собирается делать на движке Drupal). Программист сделает семантическую верстку
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