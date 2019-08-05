Собрать СЯ по готовым запросам и сформировать объявления

Собрать семантическое ядро по готовым запросам и сформировать объявления.

Составить семантическое ядро через парсер https://www.rush-analytics.ru.

Запросы есть, по каждому нужно пройти через Wordstat и собрать минус фразы, затем загрузить в парсер и собрать. Инструкцию прилагаю.

Доступы предоставлю исполнителю. Шаблон также есть. Прилагаю.

Запросы:

освещение дома

подсветка дома

освещение зданий

уличные светильники +для дома

уличные светильники +для загородного дома

освещение фасада

подсветить дом

подсветка жилого дома

Отфильтровать Семантическое ядро убрав лишние запросы.

Например, "схема установки освещения в дом", "освещение +в доме +из бруса фото" или "+для +чего нужно освещение дома" и закинуть удаленные минус фразы из СЯ в лист "Стоп слова"

Составить объявления по шаблону.

Заголовок 1 должен быть написан по правилам русского языка, не должно быть, например "Многоквартирные дома освещение территории". Вместо этого правильно "Освещение территории многоквартирных домов" и др. Заголовок 1 не больше 33 символов, если не входит текст, переносим на 2 заголовок. (Заголовок 2 не больше 27 символов)

Вставить ссылку на сайт http://extrl.ru/