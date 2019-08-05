Здравствуйте Александр. Готова обсудить с Вами сотрудничество по продвижению сайта психотерапевта в Москве как с Вами связаться? ("клиника психотерапевта доктора Колова")
Собрать СЯ по готовым запросам и сформировать объявления
Собрать семантическое ядро по готовым запросам и сформировать объявления.
Составить семантическое ядро через парсер https://www.rush-analytics.ru.
Запросы есть, по каждому нужно пройти через Wordstat и собрать минус фразы, затем загрузить в парсер и собрать. Инструкцию прилагаю.
Доступы предоставлю исполнителю. Шаблон также есть. Прилагаю.
Запросы:
освещение дома
подсветка дома
освещение зданий
уличные светильники +для дома
уличные светильники +для загородного дома
освещение фасада
подсветить дом
подсветка жилого дома
Отфильтровать Семантическое ядро убрав лишние запросы.
Например, "схема установки освещения в дом", "освещение +в доме +из бруса фото" или "+для +чего нужно освещение дома" и закинуть удаленные минус фразы из СЯ в лист "Стоп слова"
Составить объявления по шаблону.
Заголовок 1 должен быть написан по правилам русского языка, не должно быть, например "Многоквартирные дома освещение территории". Вместо этого правильно "Освещение территории многоквартирных домов" и др. Заголовок 1 не больше 33 символов, если не входит текст, переносим на 2 заголовок. (Заголовок 2 не больше 27 символов)
Вставить ссылку на сайт http://extrl.ru/
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