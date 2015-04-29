Внутренняя техн. настройка сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка118 просмотров

Техническая настройка сайта safely-art.ru:

- 301 редирект,

- sitemap,

- robots,

- last-modifite,

- рег канонникал,

- полная настройка в инструментах вебмастеров,

- настройка индексации и удаление дублей,

- отчет по всем страницам с ответами.

10 лет назад
sk1982
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Работа сделана качественно и быстро, всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад его продолжить!

Заявки фрилансеров

Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад