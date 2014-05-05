Требует сделать шаблон новостного письма для рассылки через Unisender. Учитывая корпоративные цвета и логотип, а также правила самого Unisender`а.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
мне нужно сделать дизайн коммерческого предложения. 2 страницы А4. Текст и примерные картинки вышлю на почту. Пример дизайна вышлю на почту. Формат получения CorelDRAW с возможностью редактирования. оплата 300 руб.
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