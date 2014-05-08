Дизайнера презентаций

Добрый день, Вот ссылка на черновик: https://docs.google.com/presentation/d/1tjXR81Z6TZteK-Ex1uIZeoCggTRMSj4A7REbBfLd7GU/edit?usp=sharing Нужно оживить оформление и добавить графики, сохранив основной бело-голубой стиль. Срок - сегодняшний вечер, край - раннее утро среды. Для скорости давайте голосом в Скайпе: michael.gunin
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно ищем дизайнера призентаций (в PDF, естественно).
Хотелось бы за сегодня найти нужного человека.
В откликах просьба указывать стандартные цены на час/презентаци и скорость работы.
Спасибо!
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