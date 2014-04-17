Дизайн и создание презентации творч.проектов в PP

Необходима продающая презентация на 10-12 слайдов по новым тарифным планам (crm-сервис+веб сайт) для заказчика. с вас: визуальная часть презентации - оформление, продающий дизайн, радующий глаз, красивые картинки и диаграммы. с нас: сценарий презентации, структура слайдов, тексты. только с ...
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Здравствуйте!
Нужен Волшебник, который создаст яркую, интересную презентацию проектов Творческой группы в формате Power Point.
Текст и фото мы предоставим.
Наличие портфолио обязательно.
Спасибо.
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