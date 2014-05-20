Оформление презентации для крупного банка.

ПрезентацииЗавершен8 заявок188 просмотров
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Добрый день уважаемые фрилансеры!

Требуется визуально оформить слайды презентации. Презентация будет проводится для крупного российского банка, поэтому все должно быть красиво, четко, информационно.

Исходник в ppt.

В ответе цена. Презентация будет проводится 5 мая, поэтому сроки горят.

10 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$80
6 дней
Виталий сделал именно то, что мы хотели! За вполне приемлемую цену мы получили "дорогую" презентацию. Нам всем нравится)) Надеемся, что управляющим Банка она понравится еще больше! Спасибо Виталию! Теперь я знаю к кому буду обращаться за презентациями. P.S. Уже делаем ТЗ по второму заказу))
Рекомендую Алексея как действительно отличного Заказчика. ТЗ по проекту более чем подробное. Реакция на вопросы - более чем оперативная. По оплате не требовалось напоминаний - все вовремя. Искренне рад сотрудничеству. P.S: Работайте без опасений! Рекомендую!
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