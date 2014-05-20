Оформление презентации для крупного банка.

Виталий сделал именно то, что мы хотели! За вполне приемлемую цену мы получили "дорогую" презентацию. Нам всем нравится)) Надеемся, что управляющим Банка она понравится еще больше! Спасибо Виталию! Теперь я знаю к кому буду обращаться за презентациями. P.S. Уже делаем ТЗ по второму заказу))