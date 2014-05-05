Добрый день! Нужна презентация хорошего уровня(вузовского) по социологии. Тема: "Культура, как социальное явление." Пишите цену и сроки, пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн презентации (инфографика)
Легкий европейский дизайн презентации 5-6 слайдов с главной .
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