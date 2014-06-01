Презентация по социологии в Power Point.

Нужно сделать презентацию компании для инвесторов из 10 слайдов. Все данные есть, есть варианты старых презентаций. В целом, нужно предложить несколько вариантов дизайн. Пример того, что нравится: практически все работы этого автора http://www.slideshare.net/OCTannerCompany/; http://www.slideshare.net/theaccordance/personal-branding-33853614 Презентации на ...