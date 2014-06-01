Презентация по социологии в Power Point.

ПрезентацииЗавершен5 заявок238 просмотров
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Добрый день! Нужна презентация хорошего уровня(вузовского) по социологии. Тема: "Культура, как социальное явление." Пишите цену и сроки, пожалуйста.

10 лет назад
Little-Kosh
Полина 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LevOrlov
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
5 дней
Все на высшем уровне как всегда! Очень приятно общаться и работать! :) Настоятельно рекомендую!
Отличный опыт сотрудничества, с обоюдовыгодной пользой. Определенное и прозрачное ТЗ, оперативная связь, всегда необходимые уточнения по проекту. Спасибо!
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