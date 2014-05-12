Сделать дизайн презентации

Есть файл ворд, в котором условно каждый лист - слайд презентации. Надо на основе этого файла сделать полноценную презентацию. Презентация должна быть легко читаемой. Выполнить эту презентацию надо в цветах сайта SpellSmell.ru, т.е. в бело-сине-голубых. Контент менять нельзя: ни добавлять, ни убавлять.

Все остальное - шрифты, оформление - на ваше усмотрение.

Все необходимые файлы приложены к проекту. Ту часть, где приводятся логотипы брендов можно разбить на два слайда, но лучше все же уместить на одном.

Итого должно получиться 8-10 слайдов.

Работа сдается в виде двух файлов - презентация в PowerPoint и в pdf.

Оплата - 500 WMR, срок - два дня.