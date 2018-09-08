Дизайн презентации

Нужен дизайнер с опытом работы с презентациями.

Имеется простой PDF файл - слайды обычно очень простые - Заголовок, картинка, 2 строчки тектса и так далее...

Количество страниц: 21

Требуется:

Создать "темплейт" или даже несколько темлейтов для слайдов разного вида. (включая фоновые картики) Типы слайдов: 1. Заголовок с фоновой картинкой. 2. Простое предложение в центре слайда. 3. Заголовок, илюстрация и текст.

Подогнать всю презентацию под новый дизаин. (Хочу иметь: PDF + исходник)

Креативность!

Прикрепляю несколько слайдов к этому посту. (демо, только чтоб дать понять как все выглядит)

Полная версия презентации будет выслана тому кто будет заинтересован.

При заявке укажите ваши цены и когда сможете начать.