Кто сможет быстро сделать презентацию-коммерческое предложение для рассылки по электронной почте другим организациям? тематика - ритуальные услуги. 5 страниц с логотипами и фото. На выходе - формат ПДФ. Пишите в личку, по цене договоримся. Вышлю ТЗ
Дизайн презентации
Нужен дизайнер с опытом работы с презентациями.
Имеется простой PDF файл - слайды обычно очень простые - Заголовок, картинка, 2 строчки тектса и так далее...
Количество страниц: 21
Требуется:
- Создать "темплейт" или даже несколько темлейтов для слайдов разного вида. (включая фоновые картики)
Типы слайдов:
1. Заголовок с фоновой картинкой.
2. Простое предложение в центре слайда.
3. Заголовок, илюстрация и текст.
- Подогнать всю презентацию под новый дизаин. (Хочу иметь: PDF + исходник)
- Креативность!
Полная версия презентации будет выслана тому кто будет заинтересован.
При заявке укажите ваши цены и когда сможете начать.
Заявки фрилансеров
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