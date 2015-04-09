Доработать презентацию

Требуется доработать страницы презентации

Не нравятся шрифты и как закомпонован текст на страницах

Нужно чтобы было похоже на сайт но не очень сильно: http://smi.onf.ru/

Но не напоминало объявления на автостанции

Исходники есть в psd их можно скачать по ссылке: https://www.sendspace.com/file/6usbwy