Нужно внести правки в файл Индизайн.

Необходимо оперативно внести правки приблизительно на 50 страницах в файл индизайна (правки присылаются отдельно в PDF). Будет 2 исходника: 103-страничный и 53-страничный. Правок реально немного, на 2-3 часа работы максимум. После внесения правок необходимо переставить страницы в файле местами в соответствии с требованиями и сформировать из 103-страничного файла ещё один 53-страничный. В итоге должно получиться 3 файла: два 53-страничных и один 103-страничный. Передаёте оригиналы в индизайне и файлы в качественном PDF (не для печати). Оплата после выполнения.

Желательно выполнить всю работу в течение одного-двух дней, до пятницы.

Начало работы: утро среды.