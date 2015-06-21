Добрый день! Необходимо оформить презентацию (примерно 15 страниц). Материалы все готовы (текст, таблица и несколько изображений) в стиле сайта. Нужно достаточно срочно — сегодня. Указывайте срок ...
Нужно внести правки в файл Индизайн.
Необходимо оперативно внести правки приблизительно на 50 страницах в файл индизайна (правки присылаются отдельно в PDF). Будет 2 исходника: 103-страничный и 53-страничный. Правок реально немного, на 2-3 часа работы максимум. После внесения правок необходимо переставить страницы в файле местами в соответствии с требованиями и сформировать из 103-страничного файла ещё один 53-страничный. В итоге должно получиться 3 файла: два 53-страничных и один 103-страничный. Передаёте оригиналы в индизайне и файлы в качественном PDF (не для печати). Оплата после выполнения.
Желательно выполнить всю работу в течение одного-двух дней, до пятницы.
Начало работы: утро среды.
Выбранный исполнитель
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