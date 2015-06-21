Нужно внести правки в файл Индизайн.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен5 заявок190 просмотров

Необходимо оперативно внести правки приблизительно на 50 страницах в файл индизайна (правки присылаются отдельно в PDF). Будет 2 исходника: 103-страничный и 53-страничный. Правок реально немного, на 2-3 часа работы максимум. После внесения правок необходимо переставить страницы в файле местами в соответствии с требованиями и сформировать из 103-страничного файла ещё один 53-страничный. В итоге должно получиться 3 файла: два 53-страничных и один 103-страничный. Передаёте оригиналы в индизайне и файлы в качественном PDF (не для печати). Оплата после выполнения.

Желательно выполнить всю работу в течение одного-двух дней, до пятницы.

Начало работы: утро среды.

10 лет назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
23 дня назад

Выбранный исполнитель

Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель! Всё быстро и качественно. Рекомендую Марию к сотрудничеству! Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Задание было понятно, работа принята быстро, оплата произведена вовремя.

Заявки фрилансеров

Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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