Необходимо оперативно внести правки приблизительно на 50 страницах в файл индизайна (правки присылаются отдельно в PDF). Будет 2 исходника: 103-страничный и 53-страничный. Правок реально немного, на 2-3 часа работы максимум. После внесения правок необходимо переставить ...
Презентация в Power Point
Необходимо сделать презентацию в Power Point.
Тексты, концепция, фото - все есть.
Требуется только оформление, вкл. подложку. Объем - 8-10 страниц.
Срок - воскресенье день.
Указывайте пожалуйста желаемый гонорар.
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