Инвестиционная презентация

Добрый день! Необходимо составить презентацию проекта для инвестора и регулирующих органов. Требуется не только хорошо оформить будущую планировку и застройку автоспортивно-технического комплекса, (файл прикрепил), но и аккуратно упаковать конфету. Бриф проекта и техническая информация будут направлены исполнителю. Для выбора ...
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Здравствуйте!
Мне нужна презентация для со-инвестора.
Есть готовый текст, картинки,дополнительная информация (технологии, фото сырья и продукции, ссылки на
контент с тематическими источниками), "рыба" презентации.
Есть понимание, что я хотел бы видеть в итоге. Но буду рад услышать и принять мнение профессионала. Начал делать данную работу сам. Но понимаю,что лучше ее доверить профильному специалисту.
Если будет необходимо и просто интересно, готов максимально понятно и быстро погрузить в наш проект и сферу деятельности. Возможно, это поможет специалисту в работе. Буду рад, если сам проект исполнителю покажется интересным. Т. к. сейчас нам требуется презентация для со-инвестора (с возможностью трансформации пары слайдов в зависимости от типа инвестора и наших предложений к нему). Затем хотели бы заказать: презентацию для компании (на основе презентации для со-инвестора), формат для бумажного носителя. И логотип.
Готов ответить на все вопросы для уточнения задания.
Суть проекта: предприятие по переработке мусора из пластика.
P.S. На подобном сайте 10 лет назад я нашел человека, с которым я и все мои товарищи сотрудничаем по сей день. Я бы хотел найти такого же специалиста и данной области деятельности на долгий срок. Со своей стороны гарантирую максимальную порядочность.
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