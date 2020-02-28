Инвестиционная презентация

Здравствуйте!

Мне нужна презентация для со-инвестора.

Есть готовый текст, картинки,дополнительная информация (технологии, фото сырья и продукции, ссылки на

контент с тематическими источниками), "рыба" презентации.

Есть понимание, что я хотел бы видеть в итоге. Но буду рад услышать и принять мнение профессионала. Начал делать данную работу сам. Но понимаю,что лучше ее доверить профильному специалисту.

Если будет необходимо и просто интересно, готов максимально понятно и быстро погрузить в наш проект и сферу деятельности. Возможно, это поможет специалисту в работе. Буду рад, если сам проект исполнителю покажется интересным. Т. к. сейчас нам требуется презентация для со-инвестора (с возможностью трансформации пары слайдов в зависимости от типа инвестора и наших предложений к нему). Затем хотели бы заказать: презентацию для компании (на основе презентации для со-инвестора), формат для бумажного носителя. И логотип.

Готов ответить на все вопросы для уточнения задания.

Суть проекта: предприятие по переработке мусора из пластика.

P.S. На подобном сайте 10 лет назад я нашел человека, с которым я и все мои товарищи сотрудничаем по сей день. Я бы хотел найти такого же специалиста и данной области деятельности на долгий срок. Со своей стороны гарантирую максимальную порядочность.