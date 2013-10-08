Макет рекламы

Я высылаю архив фото картин для создания видеоработы. Музыку можно накладывать любую, в любом стиле и направлении. Можно добавлять любое видео или фото из интернет-ресурсов, но без нарушения авторских прав. Желательно, чтоб фото наших картин ...
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