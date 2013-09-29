Создать видиопрезентацию картин

Я высылаю архив фото картин для создания видеоработы. Музыку можно накладывать любую, в любом стиле и направлении. Можно добавлять любое видео или фото из интернет-ресурсов, но без нарушения авторских прав. Желательно, чтоб фото наших картин от общего времени клипа было не менее 30 %, в противном случае не будет понятно, о чем клип. Общую длительность видеоработы желательно ограничивать 3-3,5 минуты или в зависимости от длительности накладываемой музыки.

Срок до 29.09.2013 до 24.00

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