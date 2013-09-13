Создание визуальной презентации

Необходим творческий специалист для создания визуальной презентации.

Формат презентации: .pdf

Количество страниц: 4

На каждой странице по два слайда (т.е. станица поделена на двое)

Презентация в цвете.

Презентация должна быть нарисована (стилистика - комикс), т.е. шаги бизнес процесса будут в визуальном виде.

Слайды будут связаны с посещением человека торгового центра (т.е. каждый слайд отвечает за тот, или иной "шаг" человека, к примеру: 1 слайд - человек перед входом (или идет) в торговый центр, 2 слайд - человек внутри торгового центра около reception, 3 слайд - человек зашел в конкретный магазин и т.д.)

Бюджет порядка 80 USD. При умении рисовать в web трудозатраты составят от 1 до 2 часов.