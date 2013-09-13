Презентация по строительству коттеджей

Необходимо разработать презентацию(маркетинговый материал), направленный на привлечение инвестиций под управление(фондовый рынок), за основу можно взять маркетинговые материалы западных хедж - фондов. Предполагаемый объем презентации 10-15 слайдов. Требуеся разработка как общего дизайна так и наполнения презентации. ...
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Пизентация по строительству коттеджей.Необходимо создать призентацию для потенциальных инвесторов по строительству коттеджей.Необходимо наполнить следующие разделы
-стоимость земли
-себестоимость коттеджа
-инвестиции
-Рентабельность
Все должно выглядить красиво и убедительно.Рассматривая два варианта с предоставление контента и создания с нуля тоимостьпредлагайте
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