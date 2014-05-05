Мини-презентация

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Задание: Подготовить мини-презентацию (15 минут – 5 слайдов) в формате PowerPoint.

Тема: Пути развития продаж ассортимента компании ЗАО «Денвью Лимитэд» по зоне ответственности, за которую отвечает сотрудник на должности, что хочет получить кандидат (например, кандидат на должность TSM ON/KAM HoReCa описывает свои предложения только по данному каналу продаж в пределах границ территории, за которую отвечает сотрудник на указанной должности).

Ассортимент: «FAMOUS GROUSE», «MACALLAN», «TEACHERS», «JIM BEAM», «SAUZA», «COURVOISIER», «BOLS»

Основные цели:

Оценить представленность продукции нашей компании на данный момент в разрезе каждого канала продаж;

Определить дальнейшее развитие компании в указанной зоне ответственности.

В ходе презентации необходимо отразить следующую информацию:

Текущая структура торговли, основные поставщики (дистрибьюторы) крепкого алкоголя (указать ассортиментный портфель);

Количественные и качественные показатели дистрибьюции продукции компании «Денвью Лимитэд» в офф –трейде, он-трейде.

Предлагаемая структура организации бизнес-процессов;

Преимущества от предлагаемых нововведений.

Метод: Аудит и аналитическая работа.

10 лет назад
Sirios23
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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