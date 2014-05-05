Мини-презентация

Есть файл ворд, в котором условно каждый лист - слайд презентации. Надо на основе этого файла сделать полноценную презентацию. Презентация должна быть легко читаемой. Выполнить эту презентацию надо в цветах сайта SpellSmell.ru, т.е. в бело-сине-голубых. ...