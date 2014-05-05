Необходима качественная презентация

Необходимо исходник (9 слайдов) презентации рабочий (на русском) превратить в качественная и сочную презентацию на 10 слайдов на английском и русских языках.

с вас: визуальная часть презентации — оформление, первоклассный дизайн, радующий глаз, красивые картинки и перевод текста.

с нас: исходник он же, структура слайдов с текстом.

Цена и срок?