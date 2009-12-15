Небольшая презентация на Flash.

Задача: Сделать видео ролик на flash, где будут показаны необходимые действия для совершения покупки через наш сервис. Т.е. регистрация, пополнение счёта, формирование заказа, получение посылки с товарами.

Детали: Картинка клиента который нашёл товар в США, потом показывается раздел регистрация где необходимо заполнить данные для получения посылки, поиск товара в каталоге, пополнение счёта через личный кабинет, формирование заказа, смена статусов заказа и ожидание, отправка посылки, получение данных, и радостный клиент получает посылку.

Пример: http://www.seobirja.ru/ - на главной flash ролик.

Сроки - 3-5 дней

Оплата: через WebMoney на wmr кошелёк

Бюджет: до 3000 рублей