Небольшая презентация на Flash.

$100
ПрезентацииЗавершен12 заявок278 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: Сделать видео ролик на flash, где будут показаны необходимые действия для совершения покупки через наш сервис. Т.е. регистрация, пополнение счёта, формирование заказа, получение посылки с товарами.

Детали: Картинка клиента который нашёл товар в США, потом показывается раздел регистрация где необходимо заполнить данные для получения посылки, поиск товара в каталоге, пополнение счёта через личный кабинет, формирование заказа, смена статусов заказа и ожидание, отправка посылки, получение данных, и радостный клиент получает посылку.

Пример: http://www.seobirja.ru/ - на главной flash ролик.

Сроки - 3-5 дней

Оплата: через WebMoney на wmr кошелёк

Бюджет: до 3000 рублей

14 лет назад
vladsold
Влад 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
Z_A_P
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$190
7 дней
Сделано быстро, качественно, было приятно работать! Вникал в тему и предлагал свои идеи по улучшению нашего ролика. По ходу работы вносил коррективы в соответствии с нашими требованиями. Мы остались довольны!
Замечательный заказчик.Доступно объяснил суть работы,оставался на связи.Было приятно иметь дело. :)
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Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
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