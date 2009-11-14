Нужно сделать DVD

$50
ПрезентацииЗакрыт1 заявка593 просмотра
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Есть 4 DVD с промо-роликами разных компаний-производителей. Нужно из них "собрать" новый DVD для демонстрации его в офисе.

1) вырезать ненужные участки

2) вставить рекламные данные продавца.

3) сделать 2 варианта - для непрерывного кольцевого просмотра в ДВД проигрывателе и с меню, в котором можно выбрать нужный ролик. Если это можно скомбинировать в одном диске - еще лучше.

Только для москвичей, ибо качать 20 Гб через сеть и обратно не вижу смысла.

Стучитесь в аську.

Спасибо.

14 лет назад
MEHOVIK
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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