Нужно сделать DVD

Есть 4 DVD с промо-роликами разных компаний-производителей. Нужно из них "собрать" новый DVD для демонстрации его в офисе.

1) вырезать ненужные участки

2) вставить рекламные данные продавца.

3) сделать 2 варианта - для непрерывного кольцевого просмотра в ДВД проигрывателе и с меню, в котором можно выбрать нужный ролик. Если это можно скомбинировать в одном диске - еще лучше.

Только для москвичей, ибо качать 20 Гб через сеть и обратно не вижу смысла.

Стучитесь в аську.

Спасибо.