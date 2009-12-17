Новогодняя открытка

ПрезентацииЗавершен18 заявок312 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать открытку с новогодним поздравлением(Flash)

1. Открытку будем отправлять по электронной почте, поэтому она должна

быть не тяжелой.

2. Что касается внешнего вида, то во вложении два варианта, которые

нужно соединить. Т.е. человек получает файл (открытка), которая

раскрывается и появляется пишущий предмет (м/б перо) и начинает рисовать

силуэт елочки, а под ней надпись с Новым 2010 годом.

3. Цвета открытки-различные оттенки серого блестящего. Неплохо было бы

сделать эффект падающего снега. а фоном вместо музыки звук/скрип пера по

бумаге.

Елочку перерисовать в том же стиле...

14 лет назад
whitemage
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
lexusback
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Алексей справился с заданием на отлично, все в короткие сроки, сделал как нужно, всегда в сети, не приходилось ловить:) Не возникло никаких трудностей с пониманием по дизайну. В будущем буду обращаться и рекомендую остальным.
Остался доволен работой с Александром. Тактичен в общении, грамотно поставил задачу для реализации проекта. В общем только плюс и 10 баллов :)
  • Похожие заказы

  • Нужно сделать DVD

    $50

    Есть 4 DVD с промо-роликами разных компаний-производителей. Нужно из них "собрать" новый DVD для демонстрации его в офисе. 1) вырезать ненужные участки 2) вставить рекламные данные продавца. 3) сделать 2 варианта - для непрерывного кольцевого просмотра в ДВД ...

    Презентации1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реклама для игровых аппаратов.

    $100

    Добрый день! Есть зал игровых аппаратов, Аппарат состоит из 2-ух мониторов, на первом нижнем мониторе показан ход игры а на верхнем хотим создать что-то вроде роликов либо слайдшоу из картинок в качестве на которых будут ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно набросок презентации

    $8

    Нужно срочно сделать презентацию в пауэр пойнте. 2-3 листа не больше. Мне нужно это предоставить заказчику как пример. Оплата 250 р.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание короткого мультфильма

    $500

    Нужно создать 1-2 минутный мультфильм 3D или FLASH хорошего качества. Далее возможно постоянное сотрудничество. Показывайте свои работы или присылайте info(*)oooweb.ru Аська 365270 Указывайте примерные сроки!

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видео ролик для интернет провайдера "Онлайн"

    $50

    Добрый День! Нужен видео ролик для интернет првоайдера "Онлайн" (Online). чтото на подобее этой компании http://onlime.ru/ С поддержкой такого же вирменного стиля. Все даные предоставлю тарифы адрес и тд. Бюджет до 50 USD.

    Презентации14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание красочного pdf с продукцией компании

    Ситуация следующая: компания занимается продажей нескольких товаров из разных стран (3 группы товаров). Постоянно раскидывает ком. предложение по почте с "прицепом" 5-7 файлов с презентацией продукции и прайсами. Что есть: 1. Корпоративный стиль 2. Файлы-презентации и изображения продукции 3. ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка презентации

    Требуется изготовить презентацию (в основном текст) с эффектом парящих букв в воздухе (осн. текст), на фоне "нечто" объемное крутящееся или летающее в пространстве (например Фон1.jpg и Фон2.jpg). Фон должен получится темно синих оттенков, как в ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание Flash-анимации

    Приветствую вас! Требуется создать красивый "мультик" во Flash на основании фотографии, которая приложена. Это гаражные ворота, которые открываются как гармошка. Суть этого мультика в том, чтоб продемонстрировать работу этих ворот. Своего рода презентация их работы. С готовностью ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад