Новогодняя открытка

Есть 4 DVD с промо-роликами разных компаний-производителей. Нужно из них "собрать" новый DVD для демонстрации его в офисе. 1) вырезать ненужные участки 2) вставить рекламные данные продавца. 3) сделать 2 варианта - для непрерывного кольцевого просмотра в ДВД ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать открытку с новогодним поздравлением(Flash)
1. Открытку будем отправлять по электронной почте, поэтому она должна
быть не тяжелой.
2. Что касается внешнего вида, то во вложении два варианта, которые
нужно соединить. Т.е. человек получает файл (открытка), которая
раскрывается и появляется пишущий предмет (м/б перо) и начинает рисовать
силуэт елочки, а под ней надпись с Новым 2010 годом.
3. Цвета открытки-различные оттенки серого блестящего. Неплохо было бы
сделать эффект падающего снега. а фоном вместо музыки звук/скрип пера по
бумаге.
Елочку перерисовать в том же стиле...
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