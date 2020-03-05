Необходимо создать красивую и продающую презентацию.

ПрезентацииЗакрыт21 заявка588 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема презентации: отчёт о деятельности организации за 2019 год для спонсоров. Включая презентацию самой деятельности организации. Задача не только красиво оформить, но и написать продающие тексты для каждого слайда. Общий объём - около 25-30 страниц.

В откликах приложите примеры ваших работ, пожалуйста, на сходные темы. 

4 года назад
JuliaZ
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад