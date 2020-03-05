Необходимо создать красивую и продающую презентацию.

Тема презентации: отчёт о деятельности организации за 2019 год для спонсоров. Включая презентацию самой деятельности организации. Задача не только красиво оформить, но и написать продающие тексты для каждого слайда. Общий объём - около 25-30 страниц.

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