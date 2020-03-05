5 слайдов - портреты пациентов

ПрезентацииЗавершен1 заявка209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Слайды в готовом дизайне. 

4 года назад
irivr
Ирина 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
3 дня
Результатом довольна. Рекомендую к сотрудничеству!
Как и всегда сотрудничество с Ириной приносит только положительные эмоции. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Составить презентацию проекта

    Добрый день! Необходимо составить презентацию проекта для инвестора и регулирующих органов. Требуется не только хорошо оформить будущую планировку и застройку автоспортивно-технического комплекса, (файл прикрепил), но и аккуратно упаковать конфету.  Бриф проекта и техническая информация будут направлены исполнителю. Для выбора ...

    Презентации13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Презентация-каталог компании

    Нужно разработатать макет презентации для компании которая занимается селекцией растений. Цветовая гамма и стилистика отталкиваясь от лого

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Инвестиционная презентация

    Здравствуйте! Мне нужна презентация для со-инвестора. Есть готовый текст, картинки,дополнительная информация (технологии, фото сырья и продукции, ссылки на контент с тематическими источниками), "рыба" презентации. Есть понимание, что я хотел бы видеть в итоге. Но буду рад услышать и принять ...

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать pdf презентацию из psd

    $30

    Есть презентация в фотошопе 40 страниц картинки и тексты. Задача: сделать презентацию в pdf, чтобы можно было копировать тексты из файла. Примеры экранов прикрепил в файлы.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Презентация компании

    Нужно сделать презентацию компании, тематика зоотоваты. Часть исходного материала имеется, часть нужно придумать.

    Презентации21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать маркет-кит

    Здравствуйте!  Нужно создать марекет-кит для крупного интернет проекта. Нужен исполнитель с опытом создания и примерами работ.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад