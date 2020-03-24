Сделать презентацию в виде инфографики

$150
ПрезентацииЗавершен9 заявок532 просмотра
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Необходимо сделать презентацию из 8 слайдов в виде инфографики.

Все исходные данные мы предоставляем в прикрепленном документе.

Необходимо красочно, стильно и профессионально визуализировать наши данные.

Результат должен быть представлен в двух языках (русский и английский). Английское описание у нас есть, его надо просто подставить вместо русского в презентации.

Перед началом работы необходимо обговорить ваши варианты визуализации каждого слайда.

Инфографика должна быть стильной, выдержанной в цветовой гамме, не перегруженная деталями, не сухая по содержанию и подчеркивающая наши главные цифры, преимущества и посылы.

В основном уклон должен быть больше на визуализацию наших данных, чем просто текстовое отображение данных.

Примеры приблизительного стиля визуализации прикрепляю к заданию.

Срок выполнения плюс минус неделя.

4 года назад
fotofly
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$150
5 дней
WMZ
Сергей сделал все отлично и согласно техническому заданию. Плюс были учтены все пожелания. Советую для сотрудничества.
Руслан отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству, уверен, что это только старт долгосрочного сотрудничества
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