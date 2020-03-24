Сделать презентацию в виде инфографики

Необходимо сделать презентацию из 8 слайдов в виде инфографики.

Все исходные данные мы предоставляем в прикрепленном документе.

Необходимо красочно, стильно и профессионально визуализировать наши данные.

Результат должен быть представлен в двух языках (русский и английский). Английское описание у нас есть, его надо просто подставить вместо русского в презентации.

Перед началом работы необходимо обговорить ваши варианты визуализации каждого слайда.

Инфографика должна быть стильной, выдержанной в цветовой гамме, не перегруженная деталями, не сухая по содержанию и подчеркивающая наши главные цифры, преимущества и посылы.

В основном уклон должен быть больше на визуализацию наших данных, чем просто текстовое отображение данных.

Примеры приблизительного стиля визуализации прикрепляю к заданию.

Срок выполнения плюс минус неделя.