Сделать презентацию в виде инфографики

Добрый день! Необходимо составить презентацию проекта для инвестора и регулирующих органов. Требуется не только хорошо оформить будущую планировку и застройку автоспортивно-технического комплекса, (файл прикрепил), но и аккуратно упаковать конфету. Бриф проекта и техническая информация будут направлены исполнителю. Для выбора ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать презентацию из 8 слайдов в виде инфографики.
Все исходные данные мы предоставляем в прикрепленном документе.
Необходимо красочно, стильно и профессионально визуализировать наши данные.
Результат должен быть представлен в двух языках (русский и английский). Английское описание у нас есть, его надо просто подставить вместо русского в презентации.
Перед началом работы необходимо обговорить ваши варианты визуализации каждого слайда.
Инфографика должна быть стильной, выдержанной в цветовой гамме, не перегруженная деталями, не сухая по содержанию и подчеркивающая наши главные цифры, преимущества и посылы.
В основном уклон должен быть больше на визуализацию наших данных, чем просто текстовое отображение данных.
Примеры приблизительного стиля визуализации прикрепляю к заданию.
Срок выполнения плюс минус неделя.
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