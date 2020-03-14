Тема презентации: отчёт о деятельности организации за 2019 год для спонсоров. Включая презентацию самой деятельности организации. Задача не только красиво оформить, но и написать продающие тексты для каждого слайда. Общий объём - около 25-30 страниц. В откликах ...
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Необходимо создать презентацию "50 СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ" поделив их на два раздела: 1. платные способы 2. бесплатные способы. Предварительно выкинув из текста воду/лишнее.
В среднем: 1 лист - 1 способ .
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