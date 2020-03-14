Необходимо создать презентацию

ПрезентацииЗавершен7 заявок337 просмотров
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Необходимо создать презентацию  "50 СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ"  поделив их на два раздела: 1. платные способы 2. бесплатные способы. Предварительно выкинув из текста воду/лишнее.

 В среднем: 1 лист - 1 способ .

4 года назад
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$1
3 дня
WMZ
Сергей отлично всё сделал! Сроки соблюдены, качество и объем, всё на уровне! Спасибо! Рекомендую исполнителя
Отличный заказчик, информативные источники предоставлены,работает по предоплате и авансу, рекомендую