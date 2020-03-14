Необходимо создать презентацию

Здравствуйте! Мне нужна презентация для со-инвестора. Есть готовый текст, картинки,дополнительная информация (технологии, фото сырья и продукции, ссылки на контент с тематическими источниками), "рыба" презентации. Есть понимание, что я хотел бы видеть в итоге. Но буду рад услышать и принять ...