Оформить презентацию

$50
ПрезентацииЗавершен7 заявок274 просмотра
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Требуется оформить подготовленный текст в виде презентации с иллюстрациями (фото).  Формат презентации powerpoint или любой другой не требующий установки специальных программ и возможности просмотра в браузере (дополнительно согласовать), так же сделать копию презентации в формате pdf.  Срок выполнения до 19:00 МСК 02.07.17.  Рисунок рабочего стола нужно немного отредактировать, убрать лишние состояния машинок (ремонт, сбой прогр.? несколько плашек и т.д.), фаил есть в формате  psd.  Рабочий стол экрана мобильного телефона, так же требуется отредактировать.

Презентация для ЛПР государственных ВУЗов (мужчина/женщина), назначение презентации показать преимущество по сравнению с конкурентами.  Так же есть плакаты и инструкции которые смогу выслать, чтобы был материал для оформления.

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6 лет назад
sergey007-1
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$50
1 день
Отлично справилась с дизайном презентации и очень оперативно. Приятна в общении. Спасибо!
четкое ТЗ, оперативное согласование, рекомендую
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