Оформить презентацию

Требуется оформить подготовленный текст в виде презентации с иллюстрациями (фото). Формат презентации powerpoint или любой другой не требующий установки специальных программ и возможности просмотра в браузере (дополнительно согласовать), так же сделать копию презентации в формате pdf. Срок выполнения до 19:00 МСК 02.07.17. Рисунок рабочего стола нужно немного отредактировать, убрать лишние состояния машинок (ремонт, сбой прогр.? несколько плашек и т.д.), фаил есть в формате psd. Рабочий стол экрана мобильного телефона, так же требуется отредактировать.

Презентация для ЛПР государственных ВУЗов (мужчина/женщина), назначение презентации показать преимущество по сравнению с конкурентами. Так же есть плакаты и инструкции которые смогу выслать, чтобы был материал для оформления.

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