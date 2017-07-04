Оформить презентацию

Используя информацию из двух презентаций, нужно сделать одну рекламную презентацию на 24 слайда. Не обязательно копировать наш стиль, мы бы хотели, чтобы вы предложили ваше видение. При дальнейшем обсуждении заказа, мы детально распишем информацию каких слайдов ...
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Требуется оформить подготовленный текст в виде презентации с иллюстрациями (фото). Формат презентации powerpoint или любой другой не требующий установки специальных программ и возможности просмотра в браузере (дополнительно согласовать), так же сделать копию презентации в формате pdf. Срок выполнения до 19:00 МСК 02.07.17. Рисунок рабочего стола нужно немного отредактировать, убрать лишние состояния машинок (ремонт, сбой прогр.? несколько плашек и т.д.), фаил есть в формате psd. Рабочий стол экрана мобильного телефона, так же требуется отредактировать.
Презентация для ЛПР государственных ВУЗов (мужчина/женщина), назначение презентации показать преимущество по сравнению с конкурентами. Так же есть плакаты и инструкции которые смогу выслать, чтобы был материал для оформления.
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