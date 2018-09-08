Определить модель ноутбука по требуемым параметрам

Надо сделать новую презентацию нашей компании. Мы сделали ребрендинг сайта и поменяли спектр и качество предоставляемых услуг, а также позиционирование. Старую презентацию можно посмотреть тут http://test.adnous.ru/present.pdf Новая презентация должна быть не больше 10 ...