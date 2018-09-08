Определить модель ноутбука по требуемым параметрам

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок202 просмотра

Необходимо определить точную модель (название, марка) ноутбука на основании требуемых характеристик во вложенном файле.

Под указанные характеристики могут подойти несколько различных моделей ноутбуков. Главное чтобы характеристики ноутбука совпадали с указанными требованиями.

7 лет назад
Y-amanbekov
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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