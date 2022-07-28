Переделать презентацию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен1 заявка43 просмотра

Переделать презентацию (дизайн).

3 года назад
A_Matv
36 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

artugrigoryan
Артур 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все прошло удачно, особенно коммуникация, четко поставленное ТЗ дало результат) Спасибо за работу) Рад буду сотрудничеству))

Заявки фрилансеров

artugrigoryan
Артур 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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