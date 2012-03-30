Презентация к отчету

ПрезентацииЗавершен2 заявки191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

отчет о стажировке ( 1лист текста)

Нужно составить презентацию из 5-7 слайдов к нему

тема социальный менеджмент

Если что, могу подкинуть еще материала с работы

p.s. Просьба в предложении указывать цену.

срок до 1 ночи

12 лет назад
mikef2
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Elena198
Елена 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отлично сработано! грамотный спец.
Все супер!
  • Похожие заказы

  • Презентация сайта

    $150

    необходимо создать презентацию сайта сИСТЕМЫ СКИДОК: для понимания пользователЕЙ - как САЙТ работает . и ОСОБЕННО!!!!!!!!! ДЛЯ ПРОДАВЦОВ КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ДИНАМИЧНО, ПОШАГОВО, ВОЗМОЖНО ПРОСТО. Ограничение: Это не должно быть как ...

    Презентации10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Презентация, 36 слайдов, инфографика

    $400

    Power Point, иллюстрации должны быть в минималистском, строгом стиле а-ля новый гугл, только не серый а в цветах из приложенного файла (roseltorg_неликвиды_02_2.png). Где возможно можно брать чужие наработки по графике, но в целом это творческая ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Cоздание презентации PowerPoint

    $50

    создание презентации. Задание: Нужно создать/скомпоновать презентацию для компании, которая занимается аутсорсингом ИТ-Нужно добавить готовый текст в презентацию- что бы получился final продукт Презентация должна быть выполнена в очень современном и профисиональном стиле. Форматирование текста должно везде соблюдатся в ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание PDF презентации

    Здравствуйте, Необходим дизайн и верстка презентации сайта – нового вида интернет-рекламы. 10-15 слайдов. Я предоставлю текст, логотип.

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Облагородить презентацию 12 разделов, 300 слайдов

    Презентация состоит из 12 разделов, состоящих из 5-50 слайдов. В основном это скриншоты, которые необходимо понятно и выгодно показать. Сейчас там крупные скриншоты с черными стрелками акцентирующими внимание на элементах о которых идет речь, но ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Презентация для компании

    $100

    Необходимо сделать небольшую презентацию в PowerPoint на 8-10 слайдов, и альбом на основе этой презентации в PDF. Срок исполнения - 18 марта. Тексты для презентации предоставляем мы. Остальные подробности при личном обсуждении с дизайнером.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать электронную книгу

    Есть текст, нужно создать электронную книгу с анимацией, не просто обычную книгу, а именно с иллюстрациями и т.д. Детали можно обговорить через любые средства связи icq, skype.

    Презентации6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Презентация по строительной тематике

    $50

    Информация о продукте - Сайт технохол.рф Строительный блок "кремнегранит" Сделать презентацию без звука, будет крутиться на экране 37 дюймов на выставке. общее время презентации примерно 2-3 минуты, 1 минута из которых уже готовый мультфильм.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад