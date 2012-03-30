Презентация к отчету

необходимо создать презентацию сайта сИСТЕМЫ СКИДОК: для понимания пользователЕЙ - как САЙТ работает . и ОСОБЕННО!!!!!!!!! ДЛЯ ПРОДАВЦОВ КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ДИНАМИЧНО, ПОШАГОВО, ВОЗМОЖНО ПРОСТО. Ограничение: Это не должно быть как ...
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отчет о стажировке ( 1лист текста)
Нужно составить презентацию из 5-7 слайдов к нему
тема социальный менеджмент
Если что, могу подкинуть еще материала с работы
p.s. Просьба в предложении указывать цену.
срок до 1 ночи
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