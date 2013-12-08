Нужно сделать презентацию. материалы для презентации в текстовом виде. Нужно сделать схемами или инфограммами. Где нужно тексты сократить, превратить в лозунги. Тематика ВОВ, но уклон сделать не в войну или советский союз, ...
Презентация на диске
Здравствуйте, коллеги!
Нужно сделать презентацию фасадных систем для проектировщиков.
Презентация распространяется на дисках.
Что должно происходить:
1. вставляем диск - он автоматически загружается
2. появляется главная страница, в ней есть шесть пунктов меню
3. переходя по меню мы попадем в разделы, с текстами и картинками
4. в разделах есть возможность скачать пдф файл.
5. в разделах есть возможность вернуться в главное меню
6. И на главной и в разделах внизу страницы контакты они видны все время.
Дизайн макет делаем мы, он будет к началу сл. недели, или быстрее.
Сколько такая работа будет по времени и по деньгам?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо портфолио с фотографиями готовой мебели и с небольшим описанием. Формат в виде небольшого журнала формата А5 около 18 страниц.Закрыт11 лет назад
Требуется переделать или сделать заново презентацию в PowerPoint. В нынешнем виде в презентации есть отличный контент, но ее стыдно показывать людям. В новой презентации хочется, чтоб появились еще дизайн и качественная верстка. Нынешний вариант ...Завершен11 лет назад
Требуется быстро нарисовать 5 слайдов презентации. Основа для фирменного стиля есть. Логотип есть. Надо красиво отрисовать/подобрать несколько иконок, отрисовать график. В приложении концепт самой презентации. Лого и фирменный стиль вышлю отдельно. ...Закрыт11 лет назад
- $50
Нужно создать презенетацию компании пример http://powerpoint.msk.ru/example-development.htmlЗавершен11 лет назад
Нужен дизайн шаблона для графического резюме. Стандартная страница А4. Какая цена? Хорошо, если есть примеры.Презентации1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен человек, который действительно умеет программировать PowerPoint презентации. Есть готовый шаблон, в него нужно внести программные правки: - уменьшить размер презентации - настроить автоматическую замену шрифтов - ...Презентации2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Уважаемые коллеги, Необходимо воссоздать презентацию в PowerPoint, которая показана в этом видоеролике http://www.youtube.com/watch?v=7jD7lainGmA Полностью весь текст и форматирование. В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы (Срок ...Завершен11 лет назад
Необходимо : 1.Дизайн страницы компании в стилистике сайта http://creative-world.net. 2.Дизайн страницы продукта в стилистике сайта http://creative-world.net. 3.Подобрать шрифт для названия продукта. Примеры страниц которые нам нравятся: ...Презентации7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать маркетинг-кит для компании www.avtomag.in.ua, www.avtomag.in.ua/all.Объем около 40 страниц. В заявке обязательно указывайте стоимость и сроки создания. Предложения без этой информации рассматриваться не будут.Закрыт11 лет назад