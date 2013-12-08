Презентация на диске

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Здравствуйте, коллеги!

Нужно сделать презентацию фасадных систем для проектировщиков.

Презентация распространяется на дисках.

Что должно происходить:

1. вставляем диск - он автоматически загружается

2. появляется главная страница, в ней есть шесть пунктов меню

3. переходя по меню мы попадем в разделы, с текстами и картинками

4. в разделах есть возможность скачать пдф файл.

5. в разделах есть возможность вернуться в главное меню

6. И на главной и в разделах внизу страницы контакты они видны все время.

Дизайн макет делаем мы, он будет к началу сл. недели, или быстрее.

Сколько такая работа будет по времени и по деньгам?

11 лет назад
danil4er
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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