Создание презентации в PowerPoint

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Завершен4 заявки141 просмотр

Уважаемые коллеги,

Необходимо воссоздать презентацию в PowerPoint, которая показана в этом видоеролике http://www.youtube.com/watch?v=7jD7lainGmA

Полностью весь текст и форматирование.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы (Срок сдачи не позже вечера, 1ого Декабря)

PowerPoint
11 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Качественная и оперативная работа точно в срок. Рекомендую!
Было поставлено четкое ТЗ, всё время на связи и в срок оплата. Буду рад ещё раз поработать.

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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