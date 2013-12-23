Нужно сделать презентацию. материалы для презентации в текстовом виде. Нужно сделать схемами или инфограммами. Где нужно тексты сократить, превратить в лозунги. Тематика ВОВ, но уклон сделать не в войну или советский союз, ...
Переделать (сделать заново) презентацию
Требуется переделать или сделать заново презентацию в PowerPoint. В нынешнем виде в презентации есть отличный контент, но ее стыдно показывать людям. В новой презентации хочется, чтоб появились еще дизайн и качественная верстка.
Нынешний вариант прилагаю. Для работы вышлю исходник в ppt.
Сроки - сжатые. Цена - договорная.
Хвастайтесь ранее созданными презентациями (если есть, чем).
Выбранный исполнитель
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