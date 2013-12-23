Переделать (сделать заново) презентацию

Требуется переделать или сделать заново презентацию в PowerPoint. В нынешнем виде в презентации есть отличный контент, но ее стыдно показывать людям. В новой презентации хочется, чтоб появились еще дизайн и качественная верстка.

Нынешний вариант прилагаю. Для работы вышлю исходник в ppt.

Сроки - сжатые. Цена - договорная.

Хвастайтесь ранее созданными презентациями (если есть, чем).