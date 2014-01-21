Создать презентацию

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен9 заявок179 просмотров

Нужно создать презенетацию компании пример http://powerpoint.msk.ru/example-development.html

11 лет назад
gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо за работу.
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Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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