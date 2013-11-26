Уважаемые коллеги, Необходимо воссоздать презентацию в PowerPoint, которая показана в этом видоеролике http://www.youtube.com/watch?v=7jD7lainGmA Полностью весь текст и форматирование. В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы (Срок ...
Запрограммировать шаблон презентации
Нужен человек, который действительно умеет программировать PowerPoint презентации.
Есть готовый шаблон, в него нужно внести программные правки:
- уменьшить размер презентации
- настроить автоматическую замену шрифтов
- настроить автоматическое выставление буллитов
- настроить цветовую гамму Smart Art
- внести в шаблон один слайд
Заявки фрилансеров
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