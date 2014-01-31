Презентация

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Завершен8 заявок242 просмотра

Нужно сделать презентацию. материалы для презентации в текстовом виде. Нужно сделать схемами или инфограммами. Где нужно тексты сократить, превратить в лозунги.

Тематика ВОВ, но уклон сделать не в войну или советский союз, тематику портала подчеркнуть, и обыгрывать анимациями или периодическими изображениями.

11 лет назад
Droga1979
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$180
10 дней
Работа выполнена. Качество исполнения хорошее. Сроки конечно уж очень затянули, но в этом есть и наша вина. А в целом, спасибо исполнителю. Когда нужно было срочно, видно было, что он все кинул и делал от и до. Так срочно как было нужно.
Хорошенько поработали. Премию даже дал, спасибо большое!!!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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