Презентация

Нужно сделать презентацию. материалы для презентации в текстовом виде. Нужно сделать схемами или инфограммами. Где нужно тексты сократить, превратить в лозунги.

Тематика ВОВ, но уклон сделать не в войну или советский союз, тематику портала подчеркнуть, и обыгрывать анимациями или периодическими изображениями.