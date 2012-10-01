Презентация о национальной кухне

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок163 просмотра

требуется сделать презентацию в powerpoint об украине и о ее национальной кухне и напитках так чтобы было нескучно смотреть европейцам (немцам) примерно на 15 минут рассказа.

PowerPoint
13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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