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Презентация о национальной кухне
требуется сделать презентацию в powerpoint об украине и о ее национальной кухне и напитках так чтобы было нескучно смотреть европейцам (немцам) примерно на 15 минут рассказа.
Заявки фрилансеров
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