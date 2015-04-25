Презентация плюс коммерческое предложение

Красивая презентация коммерческого предложения с целью заинтересованности клиентов как юридических лиц так и физических.Красивый текст,рекламно-презентационный рисунок качественного оформления.

Наша компания на-ся ИМПЕРИЯ.

Деятельность нашей работы заключается в продвижении той или иной продукции на сайте АВИТО.

Во первых первые 3 дня абсолютно бесплатно клиент получает привилегию в полном масштабе оценить качество нашей работы в тестовом режиме.

Тем самым мы создаем большое количество объявлений клиенту с разных аккаунтов после чего сотрудники нашего кул центра ежеминутно отслеживают и поднимают объявления на максимально просматриваемую позицию.Грубо говоря первые страницы будут полностью заполнены объявлениями клиента .Приобретая при этом вне конкурентную позицию...

После бесплатного трех дневного режима клиент сможет максимально оценить все прелести наших услуг тем самым выбрать один из трех пакетов оплаты.

1."ЭКОНОМНЫЙ" реклама в одном регионе 1000 объявлений в мес. 5 позиций товара.обонентская плата 15000.

2."стандартный" 5 регионов России на выбор. 3000 объявлений в мес. 20 позиций товара. стоимость пакета 25000 тыс. руб. мес.

3."Турбо" Все регионы России. количество объявлений без ограничения. количество позиций без ограничения.стоимость пакета 40000 тыс.руб.