Украсить презентацию (20 слайднов) в формате openoffice

Есть презентация в формате openoffice, сейчас там один текст. 20-23 слайда. Выглядят они примерно так http://i.imgur.com/Gic2dqo.png

Презентация - для показа на проекторе.

Надо улучшить внешний вид - добавить иконки (инфографику), ну и может прикрутить более симпатичный тип фона.

Результат выдать в формате OpenOffice (позже мы ее будем дорабатывать).

Оплатим вебмани или яндекс-деньгами.

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Общий стиль - строгий, корпоративный. То есть никаких шрифтов с завитушками, фоток детишек и цветочков.

хочется расставить иконки из инфографики, например в качестве буллетов у списков.

То есть буллеты это монохромные изображения (силуэты). В гугле free icon font таких дофига можно найти. Например как такие http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/

Оттенок элементов инфографики имеет смысл сделать бордовым как на сайте продукта.

Вот примерно какой тип презентации мы хотели бы получить в итоге http://graphicriver.net/item/latione-keynote-template/11068921

вот в таком духе https://0.s3.envato.com/files/129420886/Preview%20Image%20Set/A%20%2815%29.JPG