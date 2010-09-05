Создание программы для презентационного диска

Задание с 1-го курса по информатике. 1. В PowerPoint создать презентацию по рекламе предприятий легкой промышленности Минска, либо какого то одного Требования к презентации: - найти фотографии отличного качества одного либо нескольких предприятий легкой промышленности Минска - объем презентации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо написать программу на базе существующей, заменив материалы. Программка очень простая.
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