Создание программы для презентационного диска

ПрезентацииЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Надо написать программу на базе существующей, заменив материалы. Программка очень простая.

[email protected]

13 лет назад
pomoshnica1
Елена 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexLosev
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
2 дня
Очень приятно было работать с Еленой. Все вопросы по заданию разъяснялись оперативно. Приятный в общении человек. Оплата своевременная. Буду рад еще поработать с Еленой, если будет такая возможность. Рекомендую!
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