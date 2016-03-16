Создать презентацию проекта

Практически при полном отсутствии ТЗ получил презентацию, которая при первом же просмотре вызвала восторг. Все сроки были соблюдены, дополнительные пожелания были мгновенно отработаны. С такой презентацией я просто обречен на успех. Резюмируя, хочу сказать, что Виталий-серьезный профессионал c большим творческим потенциалом и чувством ответственности, работать с ним-одно удовольствие.