Здравствуйте необходимо оформить презентацию для сайта kp.fbtest.ru все выровнять, красиво оформить, добавить иконки и т.д.
Создать презентацию проекта
Необходимо создать яркую, профессиональную презентацию (ppt) проекта для демонстрации топ-менеджменту компаний-заказчиков на основе имеющегося материла. Инициатива разработки дизайна полностью отдается исполнителю при условии соблюдения последовательности подачи информации из предоставленных материалов и соответствии тематике проекта.
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